Глава Минстроя заявил об отсутствии планов по сносу пятиэтажек в регионах

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сносить пятиэтажные дома в российских регионах пока не планируется, заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень.

"Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы. Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня", — сказал Мень в интервью газете "Известия".

Как сообщил Мень, по подсчетам властей Москвы, стоимость капитального ремонта пятиэтажек сравнима с затратами на их снос и строительство новых современных кварталов.

Министр добавил, что в 14 субъектах программа сноса аварийного жилья полностью выполнена, при этом 18 регионов значительно отстают от плана: в них расселено меньше 70% аварийных домов.