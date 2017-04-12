Боевики в тюрьмах постоянно вербуют новых сторонников, заявили в МВД

ПЯТИГОРСК, 12 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Боевики в тюрьмах и уже вышедшие на свободу продолжают вовлекать граждан в противозаконную деятельность, сообщает главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"По информации правоохранительных органов, ряд активных участников НВФ, отбывающих наказание за преступления террористического и экстремистского характера, а также освободившихся из мест лишения свободы, продолжают вовлекать в противозаконную деятельность граждан, особое внимание уделяя пропаганде среди молодежи", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, силовики в рамках межведомственного совещания в Ханкале обсудили вопросы профилактической работы в отношении лиц, осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности, как отбывающих наказание, так и освободившихся из мест лишения свободы. Кроме этого, на совещании речь шла о проблемах в оперативно-служебной деятельности по выявлению так называемых "спящих ячеек" — законспирированных групп незаконных вооруженных формирований, занимающихся пропагандой экстремизма и терроризма.

"Мы должны принять упреждающие меры. Слаженная совместная деятельность, а также тесное взаимодействие правоохранительных органов будет способствовать дальнейшему повышению качества и эффективности взаимодействия в данном направлении и даст положительные результаты работы", — отметил начальник Главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин.