Бастрыкин: надо уголовно наказывать за заведомо ложную оценку объектов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин считает необходимым установить уголовную ответственность оценщиков за заведомо завышенную или заниженную стоимость объекта в отчете об оценке.

Как рассказал Бастрыкин в интервью "Российской газете", "в настоящее время в Уголовном кодексе отсутствует статья, устанавливающая ответственность оценщика за заведомо недостоверную оценку имущества, чем нередко пользуются мошенники, составляя "липовые" отчеты для вывода активов из предприятий по существенно заниженной стоимости".

"Исходя из этого, нами предлагается установить уголовную ответственность оценщиков за включение в отчет об оценке заведомо завышенной или заведомо заниженной стоимости объекта либо за использование при оценке объекта заведомо необоснованных стандартов оценки", — сказал Бастрыкин.