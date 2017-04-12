"Грузавтотранс" предложил механизм диалога по "Платону"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ассоциация "Грузавтотранс" предлагает создать объединение региональных грузоперевозчиков для налаживания диалога с госорганами по вопросам системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн "Платон", сообщил президент ассоциации Владимир Матягин.

"Мы предложили создать ассоциацию…. Мы должны вместе сесть и обсудить, какой будет многофункциональная ассоциация, которая объединит те регионы, где будут объединены перевозчики. И только тогда у нас появится взаимосвязь с теми органами власти, которые сегодня присутствуют — и с Госдумой, и с Минтрансом, и с правительством", — сказал Матягин, выступая на профильном "круглом столе".

Есть концепция такой ассоциации, которую нужно обсудить с межрегиональными объединениями дальнобойщиков, добавил он.

В свою очередь представитель движения "12 тонн" Сергей Сапронов подчеркнул, что все вопросы необходимо решать консолидированно, с помощью диалога и без радикальных мер. По мнению дальнобойщика, отрасль нуждается в помощи.

Ранее президент ассоциации "Грузавтотранс" в интервью "Коммерсанту" не поддержал всероссийскую стачку дальнобойщиков и отметил, что один из возможных путей диалога власти и бизнеса по грузоперевозкам, и в том числе по вопросам системы "Платон", — создавать объединения, у которых будет больше возможностей, чем у индивидуальных предпринимателей, получать преференции — как минимум, у топливных компаний.

В марте в России начались акции дальнобойщиков, протестующих против "Платона". Протестные акции водителей легковых и грузовых автомобилей не оказали влияния на рынок грузоперевозок, сообщал ранее Росавтодор.

Система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Тариф "Платона" с окончанием льготного периода 15 апреля 2017 года должен был вырасти вдвое – с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр пути. Однако правительство приняло решение фактически продлить льготный период и проиндексировать тариф лишь на 25%. С 15 апреля он будет составлять 1,91 рубля.