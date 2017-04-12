Бастрыкин предложил уголовно наказывать юрлица за финансирование терроризма

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о подготовленном СК законопроекте, вводящем уголовную ответственность для юридических лиц, в том числе за финансирование терроризма, организацию массовых беспорядков, нарушение правил международных полетов, насильственный захват власти, дачу и получение взятки.

Он напомнил, что в настоящее время за коррупционные деяния должностные лица юридического лица привлекаются к уголовной ответственности, а само юрлицо — к административной.

"Следственным комитетом подготовлен проект закона, который предусматривает дополнение законодательства России системой правовых норм, образующих в своем единстве институт уголовной ответственности юридических лиц… Предполагается, что уголовная ответственность юридических лиц будет наступать по ряду статей Уголовного кодекса… за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, за дачу и получение взятки, коммерческий подкуп, за финансирование терроризма, организацию массовых беспорядков, за нарушение правил международных полетов, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, диверсию, организацию экстремистского сообщества и другие", — сказал Бастрыкин.

По его словам, без такой уголовной ответственности невозможно экстерриториальное уголовное преследование иностранных организаций, финансирующих терроризм, спонсирующих дестабилизацию политической обстановки, а также другие транснациональные преступления, совершаемые на территории России.

"Без этого института невозможна и репатриация капитала, нажитого преступным путем и выведенного за рубеж", — заявил Бастрыкин.

Он уточнил, что законопроект включает в себя положения, определяющие основание уголовной ответственности юридических лиц, круг организаций, подлежащих уголовной ответственности, виды наказаний, основание освобождения от наказаний и правовые последствия осуждения юридических лиц, а также механизм реализации соответствующих уголовно-правовых норм.