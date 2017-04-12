Глава АИЖК назвал провальной программу "жилье для российской семьи"

МОСКВА, 12 апр — РИА Недвижимость. Госпрограмма "Жилье для российской семьи", направленная на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения, не сработала, заявил в среду на заседании общественного совета при Минстрое глава АИЖК Александр Плутник.

"Программа "Жилье для российской семьи"… не сработала, если назовем вещи своими именами. По разным причинам. Она была лишена всяческого финансирования, в силу разных причин, тех участков, которые туда попали. Нам необходимо вернуться к ней, посмотреть, чем ее заменить, чтобы оказывать реальную поддержку строителям и реальную поддержку гражданам", — сказал он.

Как в свою очередь пояснили РИА Недвижимость в Минстрое, часть показателей программы перешла в приоритетный проект "Ипотека и арендное жилье", в рамках которой с участием госфинансирования инфраструктуры будет введено около 6 миллионов квадратных метров жилья. Этот проект плюс ранее действовавшая программа по субсидированию процентной ставки по ипотеке по сути заменили уже потерявшую свою актуальность госпрограмму, которая была создана в докризисный период в экономике.

В рамках программы "Жилье для российской семьи" планировалось до конца 2017 года построить 25 миллионов квадратных метров жилья по цене не выше 30 тысяч рублей за квадратных метров для отдельных льготных категорий граждан. Впоследствии стоимость квадратного метра была увеличена до 35 тысяч рублей. По состоянию на декабрь 2016 года было введено всего порядка 500 тысяч квадратных метров жилья.