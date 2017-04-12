Минобрнауки: около 2 млн детей учатся в школах, требующих капремонта

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Почти два миллиона российских детей учатся в школах, требующих капитального ремонта, более пяти тысяч школ не благоустроены и имеют туалеты на улице, заявила замминистра образования и науки Ирина Кузнецова на Московском международном салоне образования.

"Зданий, требующих капитального ремонта, больше пяти тысяч. В них учатся почти два миллиона детей", — сказала Кузнецова.

Замминистра отметила, что на сегодняшний день в стране до сих пор существуют почти четыре тысячи деревянных школ, больше пяти тысяч школ не обеспечены всеми видами благоустройств, то есть имеют туалеты на улице.

По ее словам, аварийными признано 436 зданий, из которых вывели порядка 115 тысяч детей.

Всего, по предоставленным Кузнецовой данным, в Российской Федерации в настоящее время почти 42 тысячи школ, в которых обучаются более 15 миллионов детей. Ежегодный прирост школьников составляет почти 400 тысяч человек. Из них два миллиона школьников учатся во вторую смену и почти 9 тысяч детей — в третью.