В сети появилось видео, как Лавров отчитывает американских журналистов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В интернете появилось видео, на котором министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитывает американских журналисток, которые мешают начать переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Кадры инцидента опубликовал телеканал RT.

Как только главы внешнеполитических ведомств вошли в зал Дома приемов МИД, американские журналисты начали выкрикивать вопросы российскому министру, хотя для такого формата предусмотрена пресс-конференция.

"Кто вас воспитывал?" — спросил Лавров. Ему пришлось повторить вопрос, прежде чем представители СМИ его услышали. После этого в зале, наконец, стало тихо.

Комментируя этот инцидент, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что американские журналисты устроили в Доме приемов такой "базар", какого столетние своды особняка еще не видели.