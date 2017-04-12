Юрист рассказал, кого может коснуться лишение гражданства по суду

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Инициатива лишения в судебном порядке российского гражданства лиц, поддерживающих терроризм, может коснуться только россиян, получивших гражданство в процессе натурализации, такое мнение высказал РИА Новости адвокат Александр Зорин.

"Закон предусматривает возможность отказа в приеме в гражданство РФ для лиц, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя страны, угрожающих безопасности страны, участвовавших в прошлом или участвующих в настоящем в вооруженных конфликтах, совершавших или готовивших террористические акты. Скорее всего, Дмитрий Песков имел в виду именно это обстоятельство", — сказал Зорин.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что получение российского гражданства лицами, солидарными с террористами, может стать предметом для судебного рассмотрения, в ходе которого возможно аннулирование причин, по которым это гражданство было предоставлено. Так Песков прокомментировал слова Владимира Путина в интервью телеканалу "Мир 24" о том, что РФ лишать никого гражданства не может по Конституции, но может отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства.

Зорин напомнил, что гражданство РФ дается по факту рождения или в процессе натурализации. "Судя по всему, говоря об аннулировании гражданства, Песков имел в виду именно натурализацию", — предположил адвокат.

В соответствии с российским законодательством претендовать на гражданство РФ может совершеннолетний человек, проживающий непрерывно в России не менее пяти лет с момента получения вида на жительство, владеющий русским языком и имеющий законный источник средств к существованию, исполняющий Конституцию РФ и законы РФ.

"Что касается последствий для человека, предоставление гражданства которому признали неправомерным, то он может быть депортирован с территории РФ в страну происхождения, он не сможет пользоваться всеми преимуществами и привилегиями граждан РФ", — считает Зорин.