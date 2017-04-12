Скворцова раскритиковала идею лишать безработных полисов ОМС

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Никого изымать из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) граждан нельзя, так как право на медицинскую помощь является базовым и закреплено в Конституции РФ, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Право на бесплатную медицинскую помощь — это одно из главных конституционных прав каждого человека… Убирать из ОМС никого нельзя. Это, на самом деле, первейшее базовое право каждого человека", — сказала Скворцова журналистам в среду.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил профильному думскому комитету опровергнуть информацию СМИ о том, что якобы безработных и самозанятых граждан могут лишить права на бесплатную медицинскую помощь, и снизить градус социальной напряженности. По его словам, "позже эту информацию отдельные представители Минздрава опровергли", но все равно уже "шлейф негатива пошел".