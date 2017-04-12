В Минтруде задумались над снижением возраста приема в детсад

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предложил снизить возраст приема ребенка в детский сад.
Сейчас записать ребенка в государственное дошкольное учреждение можно с трех лет.
По мнению министра, эта мера поддержки семей с детьми будет гораздо более эффективной и дешевой, чем введение дополнительных пособий. "Мы исходим из того, что, прежде всего, нужно действовать путем повышения заработных плат", — добавил Топилин. Он также подчеркнул, что выступает против замены материнского капитала на систему пособий.