В Минтруде задумались над снижением возраста приема в детсад

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предложил снизить возраст приема ребенка в детский сад.

"Было бы целесообразно подумать над тем, чтобы программу по детским садам расширить до полутора лет, потому что мама должна работать, как нам кажется", — сказал Топилин, выступая на XVIII апрельской международной конференции по проблемам развития экономики и общества, которая проходит на базе НИУ ВШЭ.

Сейчас записать ребенка в государственное дошкольное учреждение можно с трех лет.

По мнению министра, эта мера поддержки семей с детьми будет гораздо более эффективной и дешевой, чем введение дополнительных пособий. "Мы исходим из того, что, прежде всего, нужно действовать путем повышения заработных плат", — добавил Топилин. Он также подчеркнул, что выступает против замены материнского капитала на систему пособий.