Минтруд поддержал введение уголовного наказания за неуплату взносов в ПФР

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минтруд поддерживает введение уголовной ответственности и крупных штрафов за неуплату страховых взносов, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Ранее СМИ сообщили, что уголовная ответственность за неуплату страховых взносов может быть возвращена в законодательство до конца июля, следует из материалов правкомиссии по законопроектной деятельности. Работодателям, гражданам и ИП будут грозить штрафы до 2 миллионов рублей и до семи лет заключения.

"Да, конечно, он согласован в правительстве", — сказал Топилин.

Как сообщали СМИ, Минюст доработал законопроект, который обязывает сборщиков страховых взносов сообщать в следственные органы о не погасивших крупные недоимки работодателях, индивидуальных предпринимателях и гражданах. В понедельник, 10 апреля, документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, следует из материалов комиссии. Факт одобрения этого проекта комиссией подтвердил и участник заседания.

Доработанный Минюстом законопроект — спутник правительственных поправок в уголовный кодекс. Эти поправки возвращают отмененную ранее уголовную ответственность за неуплату страховых взносов. Этот пакет законопроектов был внесен правительством в Госдуму в декабре 2015 года, в начале 2016 года принят в первом чтении и с тех пор готовится ко второму. Решающее, второе чтение всего пакета планируется в нынешнюю весеннюю сессию работы ГД — до конца июля, говорится в материалах правкомиссии со ссылкой на информацию ответственных комитетов парламента (по законодательству и по труду).