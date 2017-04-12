Федотов: отмена решения о гражданстве террористов требует поправок в закон

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Для обеспечения возможности в судебном порядке отменять решения о приобретении российского гражданства лицами, причастными к террористическим организациям, необходимо внести поправки в закон о гражданстве, сообщил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир 24", фрагмент которого опубликован на сайте телекомпании в среду, заявил, что РФ лишать никого гражданства не может по Конституции, но может отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже пояснил, что получение гражданства РФ лицами, солидарными с террористами, может стать предметом для судебного рассмотрения, в ходе которого возможно аннулирование причин, по которым это гражданство было предоставлено.

"Такой институт, как отмена приобретенного российского гражданства, уже существует в нашем законе о гражданстве. Но единственным основанием для отмены решения о приобретении российского гражданства является, по действующему закону, заведомая ложность сведений или подложность представленных документов, что устанавливается судебным решением", — сказал Федотов.

Он отметил, что идею президента РФ можно реализовать как минимум двумя способами. Во-первых, такую возможность можно обеспечить путем расширения перечня сведений, которые должен представить человек, ходатайствующий о приеме в российское гражданство, рассказал глава СПЧ.

"Там могут быть вопросы, например, о причастности лица к экстремистским организациям. И если человек отвечает, что он не причастен к таким организациям, а потом в суде выясняется, что он сообщил недостоверные сведения, то решение о его приеме в гражданство может быть отменено", — пояснил правозащитник.

"Возможен и другой путь – через расширение перечня оснований, по которым решение о приеме в гражданство может быть отменено. В любом случае, нужно вносить изменения в закон о гражданстве. Какой бы вариант ни был избран законодателем, важно, чтобы закон был абсолютно точен и попадал только в цель. Только в этом случае он принесет пользу в борьбе с террористической угрозой", — заявил Федотов.