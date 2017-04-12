Федотов: отмена решения о гражданстве террористов требует поправок в закон

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Для обеспечения возможности в судебном порядке отменять решения о приобретении российского гражданства лицами, причастными к террористическим организациям, необходимо внести поправки в закон о гражданстве, сообщил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
"Такой институт, как отмена приобретенного российского гражданства, уже существует в нашем законе о гражданстве. Но единственным основанием для отмены решения о приобретении российского гражданства является, по действующему закону, заведомая ложность сведений или подложность представленных документов, что устанавливается судебным решением", — сказал Федотов.
"Там могут быть вопросы, например, о причастности лица к экстремистским организациям. И если человек отвечает, что он не причастен к таким организациям, а потом в суде выясняется, что он сообщил недостоверные сведения, то решение о его приеме в гражданство может быть отменено", — пояснил правозащитник.
"Возможен и другой путь – через расширение перечня оснований, по которым решение о приеме в гражданство может быть отменено. В любом случае, нужно вносить изменения в закон о гражданстве. Какой бы вариант ни был избран законодателем, важно, чтобы закон был абсолютно точен и попадал только в цель. Только в этом случае он принесет пользу в борьбе с террористической угрозой", — заявил Федотов.