Сенатор Озеров рассказал, кого может коснуться отмена решений о гражданстве

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Решение об отмене предоставления гражданства РФ лицам, вступившим в террористическую группировку "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), может быть распространено на лиц с двойным гражданством, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Речь идёт об отмене решения государства о предоставлении российского гражданства как второго иностранным гражданам", — сказал Озеров.
Он напомнил, что норма о лишении сторонников ИГ российского гражданства содержалась в проекте "антитеррористического пакета", принятого в прошлом году, однако в ходе рассмотрения в Госдуме была снята из текста как не соответствовавшая конституции.
"Президент сейчас также отметил, что лишение российского гражданства невозможно по конституции, однако отмена решения о наделении гражданством (как вторым) — это не лишение гражданства, это другая формулировка и с точки зрения морально-политического воздействия (на террористов) заслуживает рассмотрения", — заявил глава комитета.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что получение российского гражданства лицами, солидарными с террористами, может стать предметом для судебного рассмотрения, в ходе которого возможно аннулирование причин, по которым это гражданство было предоставлено.
*Террористическая организация, запрещенная в России