Сенатор Озеров рассказал, кого может коснуться отмена решений о гражданстве

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Решение об отмене предоставления гражданства РФ лицам, вступившим в террористическую группировку "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), может быть распространено на лиц с двойным гражданством, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир 24" , фрагмент которого опубликован на сайте телекомпании в среду, заявил, что РФ лишать никого гражданства не может по конституции, но может отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства. Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что за членство в запрещенной террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ) казахстанцев будут лишать гражданства.

"Речь идёт об отмене решения государства о предоставлении российского гражданства как второго иностранным гражданам", — сказал Озеров.

Он напомнил, что норма о лишении сторонников ИГ российского гражданства содержалась в проекте "антитеррористического пакета", принятого в прошлом году, однако в ходе рассмотрения в Госдуме была снята из текста как не соответствовавшая конституции.

"Президент сейчас также отметил, что лишение российского гражданства невозможно по конституции, однако отмена решения о наделении гражданством (как вторым) — это не лишение гражданства, это другая формулировка и с точки зрения морально-политического воздействия (на террористов) заслуживает рассмотрения", — заявил глава комитета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что получение российского гражданства лицами, солидарными с террористами, может стать предметом для судебного рассмотрения, в ходе которого возможно аннулирование причин, по которым это гражданство было предоставлено.

*Террористическая организация, запрещенная в России