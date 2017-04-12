В Подмосковье второй год подряд растет рождаемость

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Второй год подряд в Московской области наблюдается рост рождаемости, за прошедший год на территории Подмосковья родилось на 1,3 тысячи больше детей в сравнении с 2015 годом, сообщила в среду на пресс-конференции начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Как рассказала Филатова, в последние два года в Московской области впервые за последние 20 лет фиксируется рост рождаемости детей.

"Цифры не очень высокие, они не потрясают, но рост есть: в 2015 году было на 300 детей больше, чем в 2014, а в 2016 году уже на 1,3 тысяч детей больше, чем в предыдущем", — сказала она.

По её словам, в первые три месяца каждого года рост рождаемости, как правило, падает — увеличивается смертность, наибольшее количество детей рождаются к лету.

"Рост рождаемости происходит к лету. У нас рождение детей по прошлому году составило почти 97,8 тысяч, по первому кварталу этого года рождение составило 21,2 тысяч, по смертности — 23,7 тысячи", — добавила она.

Между тем браков среди населения Подмосковья немногим больше, чем разводов. Так, за первые три месяца 2017 года брак зарегистрировали более 9,2 тысячи подмосковных жителей, оформили развод — 8,75 тысячи.

При этом, если браков регистрируется 65 тысяч, то разводов, в среднем, насчитывается около 33 тысяч, то есть разводов приходится на половину, и такая тенденция наблюдается во многих регионах РФ, отметила она.