Скворцова рассказала о снижении количества абортов в России

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Количество абортов за 2016 год сократилось на 58 тысяч случаев (8%), а за пять лет – на 250 тысяч (25%), заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Благодаря развитию при женских консультациях и родильных домах 1,5 тысяч кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, только за 2016 год число абортов снизилось на 58 тысяч случаев, на 8%, а за пять лет – на 250 тысяч случаев, на 25%", — сказала Скворцова в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.

Министр также подчеркнула, что таким образом здравоохранение вносит свой вклад в демографию не только за счет снижение смертности, но и за счет увеличения демографии через профилактику абортов и повышения доступности экстракорпорального оплодотворения.