Скворцова рассказала, как идет борьба с фальшивыми лекарствами

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Комплексная система обеспечения качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов в РФ позволила снизить долю фальшивых препаратов до менее чем 0,01%, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Министр подчеркнула, что фальсифицированную контрафактную продукцию полностью истребить позволит "автоматизированная система мониторинга движения лекарств от производителя к потребителю с использованием маркировки", которую Минздрав разработал совместно с ФНС.
"К концу 2018 года поэтапно 100% выпускаемых в обращение лекарственных препаратов будут промаркированы", — добавила она.