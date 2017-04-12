Скворцова рассказала, как идет борьба с фальшивыми лекарствами

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Комплексная система обеспечения качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов в РФ позволила снизить долю фальшивых препаратов до менее чем 0,01%, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Сегодня можно утверждать, что в нашей стране сформирована комплексная система обеспечения качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов, внедрен выборочный контроль качества лекарственных средств, что позволило существенно снизить долю фальсификата на российском рынке — в 2016 году до менее чем 0,01%", — сказала Скворцова в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.

Министр подчеркнула, что фальсифицированную контрафактную продукцию полностью истребить позволит "автоматизированная система мониторинга движения лекарств от производителя к потребителю с использованием маркировки", которую Минздрав разработал совместно с ФНС.

"К концу 2018 года поэтапно 100% выпускаемых в обращение лекарственных препаратов будут промаркированы", — добавила она.