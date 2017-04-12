МЧС предупреждает о мокром снеге, дожде, грозе и граде в среду в Москве

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Спасатели предупреждают о мокром снеге, дожде, грозе, граде и порывистом ветре в среду, сообщается на сайте ГУМЧС России по Москве.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайший час с сохранением на день и вечер 12 апреля в Москве местами ожидается дождь, мокрый снег, гроза, град, усиление ветра западной четверти 12-17 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время непогоды возможны подтопления территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, промыв грунта, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повышение травматизма населения, а также повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.