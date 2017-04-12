В Воронеже реализуют три японских проекта по улучшению городской среды

ВОРОНЕЖ, 12 апр — РИА Новости. Реализация трех проектов по улучшению городской среды с участием специалистов из Японии началась в Воронеже, сообщает правительство Воронежской области.

В ноябре 2016 года Воронеж был выбран первым российским городом для реализации проекта по улучшению городской среды. В частности, в Воронеже планируется воплотить в жизнь японский проект формирования комфортной городской среды и комплексной модернизации ЖКХ.

В начале февраля была достигнута договоренность о реализации совместно с японскими специалистами пяти проектов. Во вторник губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с исполняющим обязанности главы администрации Воронежа Вадимом Кстениным, который рассказал главе региона о реализации пилотных проектов.

"Сейчас на территории областного центра реализуются три проекта: по строительству SmartWellness-дома, реновации коммунальных трубопроводов и установке "умных" светофоров", — говорится в сообщении.

В частности, последний проект предполагает внедрение интеллектуальной системы управления дорожным движением. Согласно проекту, 145 светофоров, установленных на 10 перекрестках одной из главных транспортных магистралей города — Московском проспекте, будут связаны в интеллектуальную систему управления: светофоры станут работать в зависимости от плотности автомобильного потока, управляя загруженностью улиц. Согласно прогнозам разработчиков, это позволит снизить загрузку участка проспекта на 20% без строительства развязок и дополнительных дорог.

Кроме того, российские и японские специалисты приняли решение о концепции развития транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Воронеж-1" и строительством первой очереди рельсового транспорта в Воронеже, которая свяжет Коминтерновский район с центром и улицей Остужева. Японская сторона разработает концепцию развития ТПУ с технико-экономическим обоснованием, а город – технико-экономическое обоснование строительства рельсового транспорта, проходящего через этот узел.

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