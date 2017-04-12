Никифоров: ограничение доступа к соцсетям детям до 14 лет малореализуемо

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Идея об ограничении доступа к соцсетям для детей до 14 лет малореализуема, заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в понедельник на рассмотрение Госдумы законопроект, призванный урегулировать деятельность социальных сетей. Законопроект, в частности предусматривает запрет на регистрацию в соцсетях детей до 14 лет, а также обязывает всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные.