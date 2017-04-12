Скворцова рассказала, как снизилась заболеваемость гриппом за 10 лет

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Заболеваемость гриппом в России снизилась в 10 раз за последние 10 лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она напомнила, что за 10 лет охват населения вакцинацией против гриппа увеличен вдвое с 19% от численности населения — до почти 56 миллионов человек, что превысило 38% населения страны и является беспрецедентным.

"Удалось снизить заболеваемость гриппом в 10 раз до 60 на 100 тысяч населения, кроме того, уменьшить долю осложненных форм гриппа", — заявила Скворцова.