Собянин рассказал, когда жители пятиэтажек проголосуют за реновацию домов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Жители московских пятиэтажек смогут проголосовать за реновацию своих домов в ближайшие месяцы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Готовим предварительный список домов для включения в программу реновации. Для качественной подготовки такого списка проведем массовый опрос жителей пятиэтажек. В список будут включены дома, большинство жителей которых сами хотят этого. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос пройдет до 1 мая. Официальное голосование — в течение мая-июня", — написал он на своей странице "Вконтакте".

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля на расширенном заседании Совета Госдумы заявил, что масштабная реновация жилья, которую инициируют власти Москвы, позволит избежать появления крупнейшего в России аварийного фонда. Ранее на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина и Собянина парламентариям была представлена концепция будущей программы реновации.

Предлагалось, в частности, сократить сроки строительства. Было заявлено, что новые квартиры при переселении будут давать москвичам в том же или соседнем районе, переселять людей в отдаленные районы не планируется. Кроме того, запланировано проведение опросов среди жителей пятиэтажек о включении их домов в программу реновации.

По словам Собянина, при реализации программы никто из москвичей не будет ущемлен, а новое жилье будет более дорогим, "на 25-35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим". Власти также выразили готовность разработать программы в форме рассрочки либо льготной ипотеки для тех, кто хотел бы расширить свою жилплощадь при переезде.

По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.