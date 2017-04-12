Депутат от ЛДПР предложил сделать День космонавтики выходным
10:4412.04.2017
(обновлено: 10:47 12.04.2017)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев предложил сделать 12 апреля, День космонавтики, официальным выходным днем.
"День космонавтики должен стать национальным праздником, символом победы нашего интеллекта в нелегкой борьбе… День космонавтики должен быть, скорее, все-таки выходным днем", — сказал Дегтярев.
Парламентарий также добавил, что необходимо создать условия, чтобы в этот день молодежь могла бесплатно смотреть фильмы о космических победах и бесплатно посещать музеи, посвященные деятелям космонавтики и техническим достижениям в этой области.
В среду, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
Свою летную карьеру будущий первый космонавт Земли начал в Чкаловском военно-авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова в Оренбурге.
Училище Юрий Гагарин окончил в 1957 году и по собственному выбору был направлен в Заполярье в истребительный авиационный полк Северного флота.
В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты.
Выдержав множество различных тестов и проверок, Гагарин был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов.
7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, и с 11 марта он приступил к тренировкам. На фото: члены первого отряда космонавтов Юрий Гагарин и Павел Беляев.
Члены первого отряда космонавтов Андриян Николаев, Валерий Быковский, Герман Титов, Павел Попович и Юрий Гагарин знакомятся с космической техникой.
В первый отряд космонавтов входили девять летчиков Военно-воздушных сил, шесть летчиков авиации противовоздушной обороны и пять летчиков авиации Военно-морского флота. Однако лишь 12 из них побывали в космосе.
На момент зачисления в отряд самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, а самому младшему, Валентину Бондаренкову — 23 года.
Академик Сергей Королев принимает экзамен по материальной части корабля "Восток" у кандидата в космонавты Юрия Гагарина.
8 апреля 1961 года решением Госкомиссии 27-летний Юрий Гагарин был назначен пилотом космического корабля "Восток".
Решение Госкомиссии о том, что первым в космос полетит Юрий Гагарин, будущим космонавтам сообщили лишь 10 апреля.
В тот же день Гагарин написал письмо семье, в котором просил родных "не убиваться с горя", если что-то пойдет не так, "ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина".
Юрий Гагарин и его дублер Герман Титов 12 апреля около 7 утра подъехали на автобусе на стартовую площадку космодрома Байконур.
На стартовой площадке Байконура собралось гораздо больше провожавших, чем предусматривало протокольное расписание. Одним из них был создатель космического корабля "Восток" Сергей Королев, который дал Гагарину последние напутствия перед стартом.
Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский, который помог космонавту разместиться в спускаемом аппарате.
12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут утра с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился летчик-космонавт Юрий Гагарин.
После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте в 10 часов 55 минут в Терновском районе Саратовской области. Легендарный полет продолжался 108 минут.