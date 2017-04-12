Депутат от ЛДПР предложил сделать День космонавтики выходным

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев предложил сделать 12 апреля, День космонавтики, официальным выходным днем.

"День космонавтики должен стать национальным праздником, символом победы нашего интеллекта в нелегкой борьбе… День космонавтики должен быть, скорее, все-таки выходным днем", — сказал Дегтярев.

Парламентарий также добавил, что необходимо создать условия, чтобы в этот день молодежь могла бесплатно смотреть фильмы о космических победах и бесплатно посещать музеи, посвященные деятелям космонавтики и техническим достижениям в этой области.

В среду, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.