Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Москве до конца недели

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На смену аномально теплой погоде, зафиксированной в Москве во вторник, пришли кратковременные дожди и средние температурные показатели, заявили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Ранее синоптики сообщили, что вторник, 11 апреля, стал самым теплым днем весны в этом году — максимальная зафиксированная температура на метеостанции ВДНХ составила +19,6 градуса.

"В столичный регион начал поступать сырой и холодный воздух с северо-запада, и показания термометров окажутся на 10-12 градусов ниже, чем были накануне. По нашему прогнозу сегодня будет не выше +6 в Москве, в столичном регионе мы ожидаем от 5 до 10 градусов тепла. Не обойдется без небольших кратковременных дождей", — сообщил собеседник агентства.

Пот его словам, в ночь со среды на четверг атмосферные фронты покинут столичный регион, немного распогодится, температура в Москве может понизиться до 0 — +2 градусов, в столичном регионе не исключены слабые заморозки до —2.

В четверг, 13 апреля ожидается движение очередного циклона с запада, небо затянут облака, пойдут дожди, однако этот циклон принесет с собой относительно теплый воздух, температура в Москве составит +6 — +8, +5 — +10 в Подмосковье. Атмосферное давление будет снижаться и окажется примерно на 10 единиц ниже московской нормы — 734-735 мм ртутного столба, отметили в "Фобосе".

"В конце рабочей недели мы будем находиться во власти вот этого дождливого циклона, ночь обещает быть достаточно теплой, температура +3 —+5 градусов, но днем, по мере отхода облачного вихря, дожди начнут прекращаться, станет выглядывать солнце, температуры будут умеренными", — уточнили в погодном центре.

По словам специалистов, в выходные температурный режим может оказаться на 3-4 градуса ниже средних многолетних значений. В ночные часы в субботу и воскресенье столбики термометров в столичном регионе будут опускаться до 0, а местами уходить в слабый минус. Не исключены осадки в виде дождя и мокрого снега.