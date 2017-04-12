Минздрав опроверг сообщения о том, что безработных могут лишить полисов ОМС

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минздрав России опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что безработных граждан могут лишить бесплатных полисов ОМС, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения Олег Салагай.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад "Об итогах работы министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год" сообщила, что министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предлагают лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Минздрав России и Федеральный фонд ОМС с удивлением обнаружили распространенную в СМИ информацию о том, что якобы безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ликвидации такой базовой социальной гарантии не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов.

"Это неизменная и согласованная позиция МЗ и ФОМС: конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны без различия, работают они или нет. Любые совершенствования системы ОМС основываются на этом положении и не предполагают какого-либо снижения объема прав на бесплатную медицинскую помощь", — отмечается в сообщении.