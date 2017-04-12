Путин прокомментировал возможность лишения гражданства членов ИГ*

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал решение своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева лишать гражданства террористов, отметив, что РФ лишать никого гражданства не может по Конституции, но может отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства.

Ранее президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев сообщил, что за членство в запрещенной террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ, организация запрещена в РФ) казахстанцев будут лишать гражданства.

"Вы сказали о решении Назарбаева лишать гражданства граждан Казахстана, которые причастны были к преступной деятельности ИГ. В соответствии с российской конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю такие решения будут приняты в самое ближайшее время", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир 24", фрагмент которого опубликован на сайте телекомпании в среду.

*Террористическая организация, запрещенная в России