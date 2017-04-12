СМИ: безработные россияне могут лишиться бесплатных полисов ОМС

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предлагают лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов Обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на доклад "Об итогах работы министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год".

"Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян", — говорится в материале.

Отмечается, что данным категориям будет полагаться только скорая помощь. В Минздраве изданию подтвердили, что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива ФОМС. В ведомстве также добавили, что подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМС, Счетной палаты, Совфеда и Госдумы.

Представители Минздрава рассказали газете, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. В ведомстве пояснили, что страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных, в числе которых дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные и студенты, взносы платят субъекты РФ.

При этом, отмечается, что есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров, которые имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят, их и коснутся новые поправки. Согласно нововведению, их полис ОМС будет признан недействительным.

"Предложенные законопроектом новеллы будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения", — заявили газете в Минздраве РФ.