СМИ: безработные россияне могут лишиться бесплатных полисов ОМС

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предлагают лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов Обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на доклад "Об итогах работы министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год".
Отмечается, что данным категориям будет полагаться только скорая помощь. В Минздраве изданию подтвердили, что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива ФОМС. В ведомстве также добавили, что подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМС, Счетной палаты, Совфеда и Госдумы.
Представители Минздрава рассказали газете, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. В ведомстве пояснили, что страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных, в числе которых дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные и студенты, взносы платят субъекты РФ.
"Предложенные законопроектом новеллы будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения", — заявили газете в Минздраве РФ.