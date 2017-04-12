В поезде "Кисловодск-Тында" пассажирка родила дочку

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Начальник поезда "Кисловодск – Тында" успешно принял роды у пассажирки в вагоне на станции Миасс, после чего мать с ребенком отправили в местный роддом, сообщает ДВЖД.

"Одиннадцатого апреля в поезде № 97 Кисловодск – Тында (Дальневосточный филиал АО "ФПК") на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги пассажирке поезда неожиданно потребовалась помощь. До приезда медиков роды принял начальник поезда Олег Чернышов, который обеспечил надлежащее санитарное состояние в вагоне и выполнил все необходимые операции (перерезал пуповину, обмыл и обработал ребенка антисептическими средствами)", — говорится в сообщении.

По данным ДВЖД, родилась здоровая девочка, которую вместе с мамой отправили в родильный дом города Миасса.

Работники поездных бригад АО "ФПК" проходят специальную подготовку по оказанию первой помощи, в том числе, по экстренному родовспоможению.

Отмечается, что в 2017 году АО "ФПК" впервые будет выдавать мамам новорожденных специально разработанное "Свидетельство о рождении в поезде". Свидетельство является неофициальным документом и будет вручаться маме новорожденного в знак уважения от компании и в память о событии. Планируется, что такое свидетельство будет позже выдано и женщине, родившей в поезде № 97, вместе с поздравлениями от компании.