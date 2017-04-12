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Общество

"Верни Иуде кривой нос": как не стать жертвой травли в Сети

09:0012.04.2017
(обновлено: 09:43 12.04.2017)
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Кадр из программы Пусть говорят с участием Дианы Шурыгиной
© Кадр из программы "Пусть говорят"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. Унижение, игнорирование, нападки и преследования в Сети или, одним словом, травля — явления, для обозначения которых есть специальное слово "кибербуллинг" (cyberbulling). Чтобы привлечь внимание к недопустимости травли в Сети, видеохостинг YouTube призвал пользователей делиться своими историями и советами под хештегом #CreateDontHate. 

"Гитлер бы знал, что с тобой сделать"

Школьники за компьютерами. Архивное фото
© Fotolia/ Tyler Olson
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Двадцатилетняя Ольга стала жертвой кибербуллинга несколько лет назад, когда еще училась в школе. Она не была заметной персоной в онлайн-пространстве: ни популярного блога, ни канала на YouTube. Обычная девушка со стандартным набором аккаунтов в социальных сетях, среди которых — популярный опросник. Это сервер, с помощью которого человеку можно задать любые вопросы, при этом сохранив анонимность. Именно через него ее начали атаковать недоброжелатели. 

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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"На протяжении нескольких недель они писали мне агрессивные комментарии про мою внешность. Например: "У тебя чего такой нос кривой? Еврейка, что ли? Твой батя — жид?", "Гитлер знал, что с вами евреями делать — в газовый вагончик", "Звонил Иуда, просил вернуть ему кривой нос". И так бесконечно", — рассказывает она.

Реакция Ольги была предсказуемой — гнев. Но, успокоившись, она решила не обращать внимания на недоброжелателей. "Аккаунт я не удаляла. Стало все равно, даже посмеялась пару раз. Я думаю, это пишут закомплексованные люди, которые свою неполноценность так демонстрируют. Но честно, если бы я встретила этого человека в реальной жизни, я бы заехала ему по лицу", — говорит она. 

© Кадр из программы "Пусть говорят"
Кадр из программы "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной

Кадр из программы Пусть говорят с участием Дианы Шурыгиной. Архивное фото
© Кадр из программы "Пусть говорят"
8 марта имени Дианы Шурыгиной: жертва изнасилования борется за права женщин
Однако история Дианы Шурыгиной, 17-летней школьницы, обвинившей в изнасиловании 21-летнего Сергея Семенова, более показательна. Усилиями журналистов и интернет-активистов она превратилась из жертвы в агрессора. С масштабной травлей Диана и ее семья столкнулись после участия девушки в серии передач "Пусть говорят" на Первом канале. На стороне Дианы был суд — Сергею дали восемь лет колонии строго режима (после приговор смягчили), но это ей не помогло. 

Многие пользователи Сети не поверили в виновность Сергея. Диану обвинили в оговоре и желании обогатиться. Из обличающих групп в социальных сетях активисты "вышли на улицу". Мать девушки избили, автомобиль отца изуродовали, а сама Диана была вынуждена бросить учебу в колледже. Образ Шурыгиной также использовали в рекламе сети фастфуда. Теперь Диану осуждают за то, что она "сделала себе имя" на этом скандале.  

#CreateDontHate

Видеохостинг YouTube при поддержке Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) анонсировал проект #CreateDontHate в конце марта. К нему присоединились авторы популярных каналов. В рамках программы топ-блогеры рассказывают о личном опыте противодействия нападкам в Сети. Представители YouTube также призвали пользователей делиться своими историями и советами с хештегом #CreateDontHate.

"Тема кибербуллинга наиболее актуальна именно для детской и подростковой аудитории. Несмотря на то что современные дети легко осваивают технологии, они не защищены от недоброжелателей, нет достаточного уровня развития критического мышления, который приходит с возрастом и опытом. Видеоконтент, записанный в рамках программы, поможет привлечь широкую подростковую аудиторию и, несомненно, станет хорошим образовательным материалом в понятном и доступном для детей формате", — приводятся в блоге Google Russia слова Сергея Гребенникова, директора РОЦИТ. 

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© Фото со страницы Ольга Флер в соцсети Facebook
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Лера Любарская, одна из блогеров, присоединившихся к проекту, считает, что очень важно обращать внимание людей на проблему кибербуллинга. По ее мнению, молчать о нем нельзя. 

"Блогеры, в частности я, каждый день сталкиваются с негативом. Был случай, когда человек преследовал меня — оставлял негативные комментарии на нескольких площадках. Мне пришлось его заблокировать во всех соцсетях. Были моменты, когда люди узнали мой номер телефона и начали названивать в любое время суток. Я выкладывала свой номер давно, еще до того, как стала блогером. При желании его можно было найти на каких-то сайтах. Его слили, люди начали звонить. Мне пришлось сменить номер", — рассказывает она. 

По словам Леры, хейтеры — самые внимательные и активные зрители. Они специально выискивают ошибки в видео, чтобы обратить на них всеобщее внимание. Лучший способ противодействия недоброжелателям, по мнению Леры, — это игнорировать их комментарии. По ее словам, она старается не обращать внимания на негатив, но это умение нужно выработать. 

"Раньше я легче воспринимала негативные комментарии, они были будто случайными. Но чем чаще я на виду, тем больше негатива. У меня только вырабатывается умение не обращать внимание на хейтеров. Я говорю себе: "Ты действительно будешь опускаться до этого уровня и отвечать им?" — добавляет Лера. 

Дети не доверяют родителям

Работа за компьютером
© Fotolia/ Hoda Bogdan
Опрос: почти 20% детских аккаунтов в социальных сетях подвергались взлому
В представленном в 2015 году докладе ООН подчеркивается, что кибербуллинг не менее опасен, чем физическое насилие. Согласно документу, женщины в 27 раз чаще подвергаются преследованиям в Сети, чем мужчины. Еще одна уязвимая категория — это дети и подростки. В 2012 году компания Microsoft провела опрос среди российских детей в возрасте от 8 до 17 лет: 49% из них заявили, что становились объектами травли в Сети. Однако данные разнятся. Согласно опросу компании ESET (2016 год), международного разработчика антивирусного программного обеспечения, с сетевой травлей сталкивались только 3% российских детей. 

Реальные масштабы кибербуллинга оценить сложно хотя бы потому, что далеко не все готовы рассказать о своем негативном опыте. Например, "Фонд развития интернет" выяснил, что каждый третий родитель не догадывается о проблемах ребенка в интернете, а более половины детей не считают полезной помощь родителей в данном вопросе. Согласно исследованию IconKids & Youth за 2016 год, 58% детей вообще скрывают от родителей свои нежелательные активности в Сети. 

На государственном уровне в странах Европы с кибертравлей борются по-разному. Во Франции преследователей могут исключить из школы, в Германии существует закон о защите прав молодого поколения, который в том числе регулирует использование медиа. В России действует бесплатная служба телефонного и онлайн-консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного использования интернета.

Однако отбирать у детей гаджеты — не выход, это может лишь создать дополнительные проблемы в виде социальной изоляции ребенка. Родители, по мнению психологов, должны наладить с детьми доверительные отношения и убедить их в том, что в случае травли им необходимо обратиться за помощью к взрослым. 

Есть также негласные правила, которые помогут избежать кибербуллинга. Например, не публиковать в открытом доступе личные данные, запретить людям отмечать себя в записях и на фотографиях в социальных сетях либо перевести страницы в режим "только для друзей". Недоброжелателей также можно заблокировать. Если преследователь угрожает физической расправой, то необходимо заявить в полицию. 

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