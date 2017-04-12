"Верни Иуде кривой нос": как не стать жертвой травли в Сети

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. Унижение, игнорирование, нападки и преследования в Сети или, одним словом, травля — явления, для обозначения которых есть специальное слово "кибербуллинг" (cyberbulling). Чтобы привлечь внимание к недопустимости травли в Сети, видеохостинг YouTube призвал пользователей делиться своими историями и советами под хештегом #CreateDontHate.

"Гитлер бы знал, что с тобой сделать"

Двадцатилетняя Ольга стала жертвой кибербуллинга несколько лет назад, когда еще училась в школе. Она не была заметной персоной в онлайн-пространстве: ни популярного блога, ни канала на YouTube. Обычная девушка со стандартным набором аккаунтов в социальных сетях, среди которых — популярный опросник. Это сервер, с помощью которого человеку можно задать любые вопросы, при этом сохранив анонимность. Именно через него ее начали атаковать недоброжелатели.

"На протяжении нескольких недель они писали мне агрессивные комментарии про мою внешность. Например: "У тебя чего такой нос кривой? Еврейка, что ли? Твой батя — жид?", "Гитлер знал, что с вами евреями делать — в газовый вагончик", "Звонил Иуда, просил вернуть ему кривой нос". И так бесконечно", — рассказывает она.

Реакция Ольги была предсказуемой — гнев. Но, успокоившись, она решила не обращать внимания на недоброжелателей. "Аккаунт я не удаляла. Стало все равно, даже посмеялась пару раз. Я думаю, это пишут закомплексованные люди, которые свою неполноценность так демонстрируют. Но честно, если бы я встретила этого человека в реальной жизни, я бы заехала ему по лицу", — говорит она.

Однако история Дианы Шурыгиной, 17-летней школьницы, обвинившей в изнасиловании 21-летнего Сергея Семенова, более показательна. Усилиями журналистов и интернет-активистов она превратилась из жертвы в агрессора. С масштабной травлей Диана и ее семья столкнулись после участия девушки в серии передач "Пусть говорят" на Первом канале. На стороне Дианы был суд — Сергею дали восемь лет колонии строго режима (после приговор смягчили), но это ей не помогло.

Многие пользователи Сети не поверили в виновность Сергея. Диану обвинили в оговоре и желании обогатиться. Из обличающих групп в социальных сетях активисты "вышли на улицу". Мать девушки избили, автомобиль отца изуродовали, а сама Диана была вынуждена бросить учебу в колледже. Образ Шурыгиной также использовали в рекламе сети фастфуда. Теперь Диану осуждают за то, что она "сделала себе имя" на этом скандале.

#CreateDontHate

Видеохостинг YouTube при поддержке Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) анонсировал проект #CreateDontHate в конце марта. К нему присоединились авторы популярных каналов. В рамках программы топ-блогеры рассказывают о личном опыте противодействия нападкам в Сети. Представители YouTube также призвали пользователей делиться своими историями и советами с хештегом #CreateDontHate.

"Тема кибербуллинга наиболее актуальна именно для детской и подростковой аудитории. Несмотря на то что современные дети легко осваивают технологии, они не защищены от недоброжелателей, нет достаточного уровня развития критического мышления, который приходит с возрастом и опытом. Видеоконтент, записанный в рамках программы, поможет привлечь широкую подростковую аудиторию и, несомненно, станет хорошим образовательным материалом в понятном и доступном для детей формате", — приводятся в блоге Google Russia слова Сергея Гребенникова, директора РОЦИТ.

Лера Любарская, одна из блогеров, присоединившихся к проекту, считает, что очень важно обращать внимание людей на проблему кибербуллинга. По ее мнению, молчать о нем нельзя.

"Блогеры, в частности я, каждый день сталкиваются с негативом. Был случай, когда человек преследовал меня — оставлял негативные комментарии на нескольких площадках. Мне пришлось его заблокировать во всех соцсетях. Были моменты, когда люди узнали мой номер телефона и начали названивать в любое время суток. Я выкладывала свой номер давно, еще до того, как стала блогером. При желании его можно было найти на каких-то сайтах. Его слили, люди начали звонить. Мне пришлось сменить номер", — рассказывает она.

По словам Леры, хейтеры — самые внимательные и активные зрители. Они специально выискивают ошибки в видео, чтобы обратить на них всеобщее внимание. Лучший способ противодействия недоброжелателям, по мнению Леры, — это игнорировать их комментарии. По ее словам, она старается не обращать внимания на негатив, но это умение нужно выработать.

"Раньше я легче воспринимала негативные комментарии, они были будто случайными. Но чем чаще я на виду, тем больше негатива. У меня только вырабатывается умение не обращать внимание на хейтеров. Я говорю себе: "Ты действительно будешь опускаться до этого уровня и отвечать им?" — добавляет Лера.

Дети не доверяют родителям

В представленном в 2015 году докладе ООН подчеркивается, что кибербуллинг не менее опасен, чем физическое насилие. Согласно документу, женщины в 27 раз чаще подвергаются преследованиям в Сети, чем мужчины. Еще одна уязвимая категория — это дети и подростки. В 2012 году компания Microsoft провела опрос среди российских детей в возрасте от 8 до 17 лет: 49% из них заявили, что становились объектами травли в Сети. Однако данные разнятся. Согласно опросу компании ESET (2016 год), международного разработчика антивирусного программного обеспечения, с сетевой травлей сталкивались только 3% российских детей.

Реальные масштабы кибербуллинга оценить сложно хотя бы потому, что далеко не все готовы рассказать о своем негативном опыте. Например, "Фонд развития интернет" выяснил, что каждый третий родитель не догадывается о проблемах ребенка в интернете, а более половины детей не считают полезной помощь родителей в данном вопросе. Согласно исследованию IconKids & Youth за 2016 год, 58% детей вообще скрывают от родителей свои нежелательные активности в Сети.

На государственном уровне в странах Европы с кибертравлей борются по-разному. Во Франции преследователей могут исключить из школы, в Германии существует закон о защите прав молодого поколения, который в том числе регулирует использование медиа. В России действует бесплатная служба телефонного и онлайн-консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного использования интернета.

Однако отбирать у детей гаджеты — не выход, это может лишь создать дополнительные проблемы в виде социальной изоляции ребенка. Родители, по мнению психологов, должны наладить с детьми доверительные отношения и убедить их в том, что в случае травли им необходимо обратиться за помощью к взрослым.

Есть также негласные правила, которые помогут избежать кибербуллинга. Например, не публиковать в открытом доступе личные данные, запретить людям отмечать себя в записях и на фотографиях в социальных сетях либо перевести страницы в режим "только для друзей". Недоброжелателей также можно заблокировать. Если преследователь угрожает физической расправой, то необходимо заявить в полицию.