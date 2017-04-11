В России могут запретить передвижные дельфинарии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Закон об ответственном отношении к животным будет содержать поправки, запрещающие работу передвижных дельфинариев, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году. Ранее глава комитета ГД по экологии Ольга Тимофеева сообщила, что комитет завершил прием поправок к этому проекту закона, теперь он готовится ко второму чтению и будет в числе прочего включать чипирование и регистрацию животных, а также усиление ответственности за жестокое обращение с ними. Принятие закона планируется в апреле этого года.

"Предполагается запрещение передвижных дельфинариев и, соответственно, повышение ответственности лиц, которые взаимодействуют при культурно-зрелищном использовании с животными", — заявил Панов.

Он пояснил, что передвижные дельфинарии не могут обеспечить животным при движении надлежащее содержание и уход, "они даже не могут элементарно дышать воздухом".

По словам депутата, закон также будет содержать некоторые критерии и для передвижных зоопарков. Так, "подобной деятельностью должны будут заниматься только профессиональные зоопарки, которые имеют возможность организовать качественную демонстрацию и соответствующие условия для самих животных".