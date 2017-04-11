Более 16 тысяч полицейских будут дежурить на транспорте в праздники

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Более 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут дежурить на транспортных объектах во время Пасхи, дня весны и труда и годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили на заседании оперативного штаба МВД РФ по профилактике правонарушений.

Участники заседания обсудили готовность органов внутренних дел к весенним праздникам, а также к проведению футбольного Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

"Накануне памятных дней будет проведено комплексное обследование мест массового скопления людей с использованием технических средств и привлечением кинологов со служебно-разыскными собаками. Только на транспортных объектах ежесуточно будет задействовано более 16 тысяч сотрудников", — сказали на заседании.

Участники заседания отметили важность ужесточения контрольно-пропускного и досмотрового режимов во время праздников, публичных акций, в местах гуляний и объектах транспортной инфраструктуры. Также они обсудили ситуацию с болельщиками, подчеркнув, что взаимодействие с зарубежными партнерами, Минспортом и Российским футбольным союзом способствует соблюдению зрителями правил поведения.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. При взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.