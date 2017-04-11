Роспотребнадзор опроверг сообщения СМИ о сокращении ассортимента продуктов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор опроверг сообщения о сокращении ассортимента продуктов питания.

В ведомстве заверили, что не получали обращений о снижении доступного числа товаров на полках.

"Товарная линейка достаточная. Ситуация на контроле Роспотребнадзора", — заявили журналистам в пресс-службе.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на Общество защиты прав потребителей "Общественный контроль" сообщила, что за последний месяц зарегистрировано 116 обращений из 34 регионов, в которых граждане указывают на факты заметного снижения ассортимента продуктов питания в розничных магазинах и сообщают о росте цен на отдельные позиции. При этом наблюдается тенденция роста числа таких обращений, отметили в организации.

Согласно публикации, возможны перебои с поставками широкого перечня товаров: свинины, говядины, овощей, муки, сахара, яиц, некоторых видов круп, фруктов, гигиенических и моющих средств.