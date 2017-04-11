В Петербурге появился памятник боли из человеческих зубов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В одной из стоматологических поликлиник Санкт-Петербурга установили памятник зубной боли. В композиции использованы человеческие зубы, удаленные по медицинским показаниям, сообщает городской портал "Диалог".

В Петербурге создали памятник зубной боли из человеческих зубов https://t.co/BmrLPlD0ux

Рубрика "крипота" pic.twitter.com/fT49OGIWsg — Газета "Бумага" (@paperpaper_ru) 11 апреля 2017 г.

"Скульптура получилась очень натуралистичной, но из-за деформированных черт человеческого лица – довольно пугающей", — рассказала автор работы Марьяна Шумкова.

По ее словам, только "сильное эмоциональное воздействие" может заставить человека задуматься о гигиене полости рта.

Сообщается, что сбор материалов для памятника осуществлялся в рамках городской акции "Зубы ради здоровья". Всего в арт-объекте использованы 403 удаленных зуба.