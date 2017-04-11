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Общество

Голикова рассказала, как увеличить финансирование здравоохранения

19:0011.04.2017
(обновлено: 19:01 11.04.2017)
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Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова предлагает освободить регионы от уплаты страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования за неработающих граждан и поискать для этого другие источники.

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© РИА Новости. Виталий Белоусов
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"Сегодня за неработающее население платят (взносы в ФОМС — ред.) субъекты РФ. Это достаточно большая сумма: 618 миллиардов рублей, это почти 7% расходной части их бюджетов. Но это несвойственные для субъектов РФ платежи. Мне кажется, настало время подумать и освободить их от несвойственных для субъектов взносов за страхование неработающего населения", — сказала Голикова, выступая на конференции ВШЭ.

"Это означает, что мы должны найти иной источник, и это, кстати, нам по силам", — считает Голикова. "А что касается регионов — они как раз высвободят достаточно большой ресурс, который сегодня у них отвлекается на эти цели, в том числе, чтобы осуществить бюджетный маневр", — добавила глава Счетной палаты.

"Пока мы только слышим, что нужно осуществить маневр в пользу образования и здравоохранения, но мы пока не видим, за счет каких средств этот маневр может быть осуществлен", — отметила Голикова. При этом она напомнила, что образование в РФ в настоящее время финансируется в основном за счет бюджетов регионов.

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© РИА Новости. Сергей Гунеев
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"Если мы говорим о здравоохранении — то оно вообще не финансируется практически из федерального бюджета, оно финансируется из ФОМС — за счет страховых взносов от работодателей и страховых взносов за неработающее население, которые выплачивают субъекты РФ", — пояснила она.

По ее словам, в настоящее время средний размер платежа в ФОМС от работодателя ежемесячно составляет 1423 рубля, а взнос за неработающего гражданина — 603,5 рубля в месяц. То есть средний размер финансирования на здравоохранение в расчете на одного гражданина в РФ составляет, по ее словам, 945,5 рублей в месяц. При этом по официальным данным Счётной платы, население самостоятельно платит за медицинские услуги в среднем 311 рублей в месяц.

"Когда мы говорим о маневре — мы должны ответить на вопрос, какого рода маневр мы имеем в виду? Мы начнем финансировать страховую систему за счет федерального бюджета? Может быть. Снова выведем из обязательного медицинского страхования всю высокотехнологичную помощь и начнем ее финансировать из бюджета?", — сказала Голикова.

Врачи. Архивное фото
© Fotolia/ rogerphoto
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Также, по ее словам, в качестве одного из решений может быть повышение страхового взноса в ФОМС. Голикова подчеркнула, что этот вариант не обсуждается властями. "Хотя почему бы и нет, если это может быть в рамках перераспределения того же страхового взноса, который сейчас существует в размере 30% " — сказала она.

Кроме того, по ее мнению, возможное решение — введение легального платежа за медицинские услуги. "Легально за какие-то определенные услуги для каких-то определенных категорий населения", — пояснила она. Однако этот шаг можно вводить только после обсуждения с обществом, подчеркнула глава Счетной палаты.

"Мне кажется, это и есть те ключевые вопросы, на которые мы должны отвечать. Потому что сегодня те проектировки бюджета и тот закон о бюджете на 2017-2019 годы, который мы имеем, не предполагает никакого маневра ни в пользу здравоохранения, ни в пользу образования", — заключила Голикова.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
RUKAPOMOHI
А Голикову саму хорошо бы "полечить" в определённом учреждении. Совсем уж плоха стала. Лишишь медпомощи - получишь эпидемию. Ведь безработные ходят там же, где и работающие.
19:22
11.04.2017
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