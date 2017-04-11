США
11.0411 апреля18:38МСК
USD56.96-0.43
EUR60.30-0.44
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В ПФР рассказали, что делать россиянам, не накопившим баллов на пенсию

17:5411.04.2017
(обновлено: 18:05 11.04.2017)
1328237
Посетительница в отделении Пенсионного фонда РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк

СОЧИ, 11 апр — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов посоветовал гражданам, у которых после введения новой балльной системы назначения пенсий, возникли проблемы с получением выплат (страховой пенсии) из-за недостатка баллов, продолжать работать или дождаться назначения социальной пенсии. По его словам, пенсионная система является страховой, а не благотворительной.

Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии

После 2015 года некоторые россияне, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, не смогли оформить пенсию, так как не имеют необходимого для этого стажа и количества пенсионных баллов. По данным ПФР, с 1 января 2015 года страховая пенсия по старости формируется в России в пенсионных коэффициентах или баллах.

Для получения права на страховую пенсию лицам, достигающим пенсионного возраста в 2017 году, необходимо иметь не менее 8 лет страхового стажа и 11,4 пенсионных баллов. Россияне, которым не удается этого заработать, смогут оформить социальную пенсию на пять лет позже общеустановленного срока.

"Продолжать работать. Если через пять лет они не заработают достаточное количество баллов, то они смогут обратиться за назначением социальной пенсии", — заявил Дроздов на вопрос, что делать людям, не заработавшим баллов на пенсию.

"Граждане должны исходить из того, что если нет стажа и нет легального заработка, то есть за вас реально взносы не отчислялись. Соответственно, они не внесли вклад в пенсионную систему, чтобы получать ее. Поэтому пусть продолжают работать, это же страховая система, а не благотворительность", — подчеркнул Дроздов.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
СФ ратифицировал соглашение о пенсиях для живущих в Южной Осетии граждан РФ

Он отметил, что таких граждан не очень много. "Для регионов, я думаю, это единичные случаи", — сказал он.

"У нас же всегда были такие ограничения по стажу, было пять лет. Человек, отработавший менее пяти лет, не получает пенсию. Это было всегда. В этом году этот срок — восемь лет. Это одно из условий", — напомнил глава ПФР.

"У человека нет стажа, значит он получит социальную пенсию еще через пять лет. Вторым условием является то, что он не платил страховые взносы в том объеме, который обеспечивает минимальную пенсию. Это как раз эти баллы", — добавил Дроздов.

Федеральным законом предусмотрено ежегодное повышение требуемой величины ключевых элементов пенсионной формулы – до 30 баллов и 15 лет стажа к 2024 году.

Комментировать
+
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Деньги надо копить а не баллы ))
18:16
11.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена