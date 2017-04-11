На Вологодчине объединят 60 сельских поселений в 2018 году

ВОЛОГДА, 11 апр — РИА Новости, Виктория Смирнова. Вологодская область намерена в 2018 году объединить 60 сельских муниципальных образований с численностью жителей менее тысячи человек, что позволит сократить административные расходы и направить сэкономленные средства на решение местных вопросов, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Евгений Богомазов.

Укрупнение сельских муниципальных образований проводится на Вологодчине по соответствующей программе в рамках федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Число сельских поселений на Вологодчине с 2012 по 2016 годы сократилось на 84 — до 168. Порядка 70% наименее развитых поселений административно вошли в состав более крупных. В планах на 2017 год — сократить еще девять сельских муниципальных образований.

"Если первым этапом было укрупнение поселений с численностью менее 600 человек, то через год в области планируется начать второй этап объединения. На сегодняшний день в Вологодской области 60 сельских поселений имеют население менее тысячи человек. В сложившихся экономических условиях это дает повод говорить об их объединении", — сказал Богомазов.

Он добавил, что по инициативе губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова сэкономленные от объединения средства, в первую очередь, за счет сокращения административных расходов, в течение трех лет остаются в укрупненном поселении и их основная часть направляется на решение вопросов местного значения.

"В целом за 2013-2016 годы эта сумма составила 200 миллионов рублей. Зафиксировано в два раза снижение уровня дотационности местных бюджетов. Рост налоговых и неналоговых доходов в некоторых поселениях составил до 224%. Уже спустя год после объединения наблюдается положительная динамика в бюджете: сокращается кредиторская задолженность, повышается уровень финансовой устойчивости", — подчеркнул Богомазов.