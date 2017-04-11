Мэр Красноуфимска объяснил свой призыв "зажечь" в память о жертвах теракта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Мэр уральского города Красноуфимск Вадим Артемьевских, предложивший почтить память жертв теракта в Санкт-Петербурге с помощью КВН, заявил, что его неправильно поняли, об этом говорится в его обращении, размещенном на информационном сайте населенного пункта.

Ранее, 5 апреля, в Красноуфимске состоялся фестиваль КВН. На его открытии присутствовал глава города, сказавший, судя по размещенному в одной социальных сетей видео, что "сегодня вы на сцене должны зажечь так, чтобы не один террорист не испытал чувства удовлетворения от своих действий". При этом, по его словам, "мы своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли".

"Если бы отдельные фразы не выдернули из контекста моего выступления, люди бы правильно их восприняли. Для тех, кто неправильно меня понял, хочу еще раз сказать, несмотря на то, что сейчас действительно непростая ситуация в стране и в мире в целом, я призываю не допускать паники. Теракт никто не забыл, но не он, а повседневность должна доминировать в мыслях людей. Подобные мероприятия, такие как КВН и любые другие праздничные мероприятия, направленные на позитивное мышление, необходимы людям", — говорится в заявлении мэра.

Он добавляет, что "борьба с террором — это борьба за умы людей", а цель "преступных объединений — привлечение внимания, распространение страха и ужаса", чему "мы не должны поддаваться".