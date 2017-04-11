В Москве на фестивале "Пасхальный дар" приготовят 600 пасхальных блюд

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Свыше 600 блюд как постного, так и пасхального меню смогут отведать жители и гости города на площадках московского фестиваля "Пасхальный дар", сообщил во вторник на очередном заседании президиума правительства столицы заместитель мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

"Всего на фестивале будет предложено более 600 видов блюд. При этом, кухня фестиваля разделена на три части: одна часть — это пост, который заканчивается 16 числа, — с 12 по 15 апреля будет 250 блюд постного меню, а с 16 по 23 апреля — более 360 блюд пасхального меню", — сказал Немерюк.

Кроме того, отметил глава департамента, в торговых шале посетители смогут приобрести и пасхальные куличи, подарки, сувениры, украшения для дома, различные деликатесы из разных регионов России.

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдёт в Москве с 12 по 23 апреля и откроет весеннюю программу цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". На 24 площадках в центре столицы, а также в 19 городских парках посетителей ждут многочисленные концерты, театрализованные представления, увлекательные творческие занятия и кулинарные мастер-классы от столичных поваров по приготовлению вкусных и полезных постных блюд и традиционных пасхальных угощений.

На Пушкинской площади в рамках фестиваля будет работать открытая литейная мастерская — "Колокольный завод", где посетителям продемонстрируют все этапы изготовления колокола: разогрев печи и плавку металла, приготовление колокольных форм, заливку металла в формы, разборку форм и выемку готового изделия.

Площадки фестиваля украсят свыше 100 арт-объектов, их уже начали устанавливать в столице 9 апреля. Для проведения этих работ дорожное движение ограничивать не будут.