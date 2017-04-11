ФАДН констатирует недофинансирование ряда своих программ

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Часть программ, реализуемых Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), финансируются минимально или вовсе не финансируются, сообщил глава агентства Игорь Баринов.

"Почти полностью отсутствует финансирование программы "Российское казачество". Сегодня мы задействуем ресурсы субъектов Российской Федерации. Подпрограмма "Русский язык и языки народов" — тоже практически у нас там "три копейки". Ежегодно сокращается финансирование и на подпрограмму устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", — сказал Баринов на заседании комитета по делам национальностей Госдумы РФ.