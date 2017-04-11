Полиции могут разрешить вскрывать машины с младенцами без присмотра

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий сотрудникам полиции вскрывать машины, в которых находится без присмотра младенец, и проникать в жилье для задержания предполагаемого преступника на месте преступления, следует из законопроекта, размещенного во вторник в электронной базе Госдумы.

Законопроект, направленный на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, подготовлен главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым и его первым замом Эрнестом Валеевым.

Законопроект наделяет сотрудников полиции правом осуществлять вскрытие транспортного средства в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность. Например, если в машине находится человек, которому необходимо оказать первую помощь или если в ней оставлен без присмотра младенец.

Полиция также получит право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировался преступник.

Кроме того, закон о полиции предлагается дополнить нормой о том, что сотрудник полиции может проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, и скрывающихся с места преступления. При этом, как говорится в сопроводительных документах, для сохранения баланса интересов государства и гражданского общества законопроектом вводится обязанность полиции информировать собственника земельного участка о проникновении на участок, если оно было осуществлено в его отсутствие, о каждом факте проникновения сотрудника полиции в жилое помещение предлагается уведомлять не только прокурора, но и суд.

Законопроект также дает полицейским право осуществлять осмотр граждан, находящихся при них вещей, транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств, для предупреждения провоза предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен, в том числе во время оцепления. При отказе гражданина от осмотра полиция имеет право не допускать его или его транспортное средство до снятия оцепления.

Как поясняют авторы проекта, подобное предписание не является законодательной новеллой, так как в его основу заложен подход уже реализуемый в рамках федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах, в соответствии с которым полицейские проводят досмотр граждан, транспортных средств и перевозимых грузов в границах территорий, определенных решениями федеральных и региональных органов государственной власти с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Предлагаемая норма "распространяет и адаптирует к современным потребностям противодействия преступности имеющуюся практику, в том числе в отношении других объектов, являющихся средствами, орудиями или предметами преступлений и административных правонарушений, представляющих высокую степень угрозы общественной безопасности (оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, радиационно-, химически- и бактериологически опасные вещества)".