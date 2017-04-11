Полиции могут разрешить вскрывать машины с младенцами без присмотра

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий сотрудникам полиции вскрывать машины, в которых находится без присмотра младенец, и проникать в жилье для задержания предполагаемого преступника на месте преступления, следует из законопроекта, размещенного во вторник в электронной базе Госдумы.
Законопроект наделяет сотрудников полиции правом осуществлять вскрытие транспортного средства в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность. Например, если в машине находится человек, которому необходимо оказать первую помощь или если в ней оставлен без присмотра младенец.
Полиция также получит право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировался преступник.
Кроме того, закон о полиции предлагается дополнить нормой о том, что сотрудник полиции может проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, и скрывающихся с места преступления. При этом, как говорится в сопроводительных документах, для сохранения баланса интересов государства и гражданского общества законопроектом вводится обязанность полиции информировать собственника земельного участка о проникновении на участок, если оно было осуществлено в его отсутствие, о каждом факте проникновения сотрудника полиции в жилое помещение предлагается уведомлять не только прокурора, но и суд.
Законопроект также дает полицейским право осуществлять осмотр граждан, находящихся при них вещей, транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств, для предупреждения провоза предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен, в том числе во время оцепления. При отказе гражданина от осмотра полиция имеет право не допускать его или его транспортное средство до снятия оцепления.