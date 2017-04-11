Полиции могут разрешить применять оружие в толпе для предотвращения теракта

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, уточняющий полномочия полицейских по применению огнестрельного оружия, в частности, он дает право применять оружие с целью предотвращения теракта или освобождения заложников, в том числе при скоплении людей, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект подготовлен главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым и его первым замом Эрнестом Валеевым.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, поправками "устанавливается, что сотрудник полиции может применять оружие с целью предотвращения террористического акта, освобождения заложников, отражения вооруженного группового нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, а также административные здания органов государственной власти, в том числе при скоплении граждан, соблюдая при этом необходимые меры безопасности, исключающие возможность причинения вреда жизни и здоровью лиц, не причастных к совершению противоправных действий".

Как поясняют разработчики документа, в настоящее время такое право, в частности, имеют военнослужащие органов федеральной службы безопасности.

Законопроектом предлагается установить в законе о полиции презумпцию доверия к действиям сотрудника полиции как должностному лицу, действующему от имени государства в интересах общества и государства.

Законопроектом также предлагается внести изменения в федеральный закон о службе в органах внутренних дел РФ, упростив процедуру приема на службу в органы внутренних дел граждан, замещавших должности в МВД России, его территориальных органах или подразделениях, а также граждан, ранее проходивших службу в иных федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий. Поправками вносятся изменения, необходимые для детализации предоставления социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, проходящим службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями.