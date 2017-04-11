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Общество

Права россиян при задержании полицией могут расширить

15:4511.04.2017
(обновлено: 15:58 11.04.2017)
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Задержание. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев совместно с первым заместителем Эрнестом Валеевым внесли на рассмотрение палаты законопроект, направленный, в том числе на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан.

Конституционный суд РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Как отмечается в пояснительной записке, в целях более эффективного обеспечения прав и свобод граждан Закон о полиции предлагается дополнить рядом норм.

В частности, в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, сотрудник полиции должен разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. На полицию возлагается обязанность в самый короткий срок (но не позднее 24 часов) сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую организацию.

Кроме того, расширяется круг лиц, право на телефонный звонок которым предоставляется задержанному.

Законопроект также дает полицейским право осуществлять осмотр граждан, находящихся при них вещей, транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств, для предупреждения провоза предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен, в том числе во время оцепления. При отказе гражданина от осмотра полиция имеет право не допускать его или его транспортное средство до снятия оцепления.

Как поясняют авторы проекта, подобное предписание не является законодательной новеллой, так как в его основу заложен подход уже реализуемый в рамках федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах, в соответствии с которым полицейские проводят досмотр граждан, транспортных средств и перевозимых грузов в границах территорий, определенных решениями федеральных и региональных органов государственной власти с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Предлагаемая норма "распространяет и адаптирует к современным потребностям противодействия преступности имеющуюся практику, в том числе в отношении других объектов, являющихся средствами, орудиями или предметами преступлений и административных правонарушений, представляющих высокую степень угрозы общественной безопасности (оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, радиационно-, химически- и бактериологически опасные вещества)".

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