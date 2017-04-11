Георгия Гречко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

15:2311.04.2017
(обновлено: 15:24 11.04.2017)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, скончавшийся в ночь на 8 апреля на 86 году жизни, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
В ходе прощания с космонавтом первый замглавы "Роскосмоса" Александр Иванов отметил высокую "планку, которую Гречко задал нынешнему поколению космонавтов", которым придется много поработать, чтобы к ней приблизиться. Иванов выразил сожаление, что Гречко ушел "накануне самого светлого праздника", который мог для него существовать, — Дня космонавтики.
В свою очередь Петр Дейнекин — главком ВВС РФ в 1992-1998 годах — выразил соболезнования от лица тех членов клуба военачальников РФ, кто не смог прийти на церемонию прощания. "Это был великий интеллект, очень порядочный мужчина с потрясающим чувством юмора. К нему можно было всегда обратиться за советом по любому поводу", — сказал он, отметив, с каким большим уважением к Гречко относились в ВКС РФ.
"Сегодня провожаем в последний путь человека, профессионала, одного из первопроходцев в освоении космического пространства, он заложил основы того пути, по которому нам еще долго придется идти", — отметил в свою очередь гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.
Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье служащего. Детские и школьные годы провел в Ленинграде.
За неделю до начала Великой Отечественной войны родители отправили Гречко на каникулы к бабушке на Украину. Два года он провел в оккупации.
В 1955 году Гречко окончил с отличием Ленинградский военно-механический институт (Военмех). Дипломный проект защитил в конструкторском бюро Королева.
Георгий Гречко участвовал в запуске первого в мире искусственного спутника Земли.
В мае 1966 года Георгий Гречко был зачислен в 731-й отдел (отряд космонавтов).
Георгий Гречко прошел полный курс общекосмической подготовки. Он входил в состав дублирующего экипажа при полете космического корабля "Союз-9" в 1970 году, и при полете "Союза-12" в 1973 году.
Свой первый космический полет Георгий Гречко совершил 10 января — 9 февраля 1975 года.
Второй полет Гречко прошел 10 декабря 1977 года — 16 марта 1978 года.
В дальнейшем Георгий Гречко проходил подготовку к международным полетам в космос. В 1984 году он был в составе дублирующего советско-индийского экипажа при полете космического корабля "Союз Т-11".
В свой третий космический полет Гречко отправился 17 сентября 1985 года в качестве бортинженера космического корабля "Союз Т-14".
На фото: члены советско-индийских космических экипажей проходят подготовку к совместному космическому полету.
На фото: Георгий Гречко общается с участниками Всесоюзной недели науки, техники и производства для детей и юношества.
Одновременно с научной и инженерной деятельностью Гречко занимался общественной работой. Был председателем Федерации горнолыжного спорта СССР и председателем Федерации автоспорта СССР.
На фото: Георгий Гречко рассказывает об одном из экспонатов на выставке "Они были первыми" в Москве.
С 1979 по 1990 год Георгий Гречко вел программу "Этот фантастический мир".
Летавший с Гречко в одном экипаже космонавт Владимир Джанибеков отметил сосредоточенность своего коллеги, исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса космонавт Сергей Крикалев — его умение "невероятно точно рассказать об ощущениях, испытываемых человеком в космосе".
"К нему относились с уважением, потому что он сам ко всем относился с уважением", — добавил, в свою очередь, космонавт Алексей Леонов.
Проститься с Гречко также пришли гендиректор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин, космонавты Юрий Романенко, Александр Калери, Анатолий Иванишин, Александр Скворцов, Алексей Овчинин, летчик-испытатель Анатолий Квочур и другие представители российской космонавтики.
Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году закончил с отличием Ленинградский механический институт, с 1966 года — в отряде космонавтов. С 11 января по 9 февраля 1975 года совместно с Алексеем Губаревым совершил свой первый полет на космическом корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. Второй полет он совершил с декабря 1977 по март 1978, третий — с 17 по 26 сентября 1985 года.
Гречко был ведущим телепрограммы "Этот фантастический мир" с 1977 по 1990 годы. Кандидат технических наук. Награжден тремя орденами Ленина, медалями "За заслуги в освоении космоса", "За трудовое отличие", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и другими.