Медведев назвал главные задачи в школьном образовании

ГОРКИ (Московская обл.), 11 апр — РИА Новости. Строительство 6,5 миллиона новых школьных мест в России недостаточно, нужно уделять внимание профессиональному развитию самих учителей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Одна из задач, которая требует нашего внимания и контроля, касается создания новых мест в школах, их сегодня не хватает, как известно. Во многих местах дети учатся в две смены, а в некоторых даже в три смены. Конечно, при этом трудно говорить о нормальном образовании", — сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Всего до 2025 года, напомню, должно быть создано 6,5 миллиона новых мест, это уже с учетом той работы, которую мы проводим не первый год, но этого мало. Надо уделять внимание не только материальной базе, но и заниматься профессиональным развитием самих учителей, внедрять современные стандарты обучения, развивать систему дополнительного образования", — подчеркнул он.

"Речь идет о формировании комплексного пространства, где будут созданы все условия не только для уроков, но и для внеклассных занятий, для творчества, включая научно-техническое творчество", — добавил премьер.