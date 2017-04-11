Эфир RT о выборах в Госдуму вышел в финал Monte-Carlo Television Festival

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спецвыпуск российского телеканала RT, посвященный выборам в Государственную думу РФ в 2016 году, претендует на главный приз международного фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации "Новости в прямом эфире" (Live Breaking News), сообщает пресс-служба канала.

"Пока одни искали доказательства, как мы вмешиваемся в выборы в США и угрожаем Лимпопо, жюри в Монте-Карло просто посмотрело телевизор", – сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Корреспонденты RT вели прямые включения из установленной на Манежной площади студии в центре Москвы и штабов некоторых партий, участвовавших в выборах: "Единая Россия", КПРФ, "Яблоко". Зрители телеканала смогли узнать об особенностях многопартийной системы России, о ходе голосования и подготовке к выборам в Госдуму. Журналисты RT провели параллели между российскими и западными политическими партиями, а также рассказали о яркой предвыборной кампании некоторых кандидатов, напомнили на канале.

Фрагмент спецвыпуска RT, посвященный выборам в Госдуму РФ, доступен по ссылке.

В 2013 году RT стал победителем фестиваля в Монте-Карло, оставив позади CNN, Al Jazeera и Sky News. RT был удостоен главной награды за эфир о падении челябинского метеорита. В 2014 году RT вышел в финал фестиваля с эфиром, посвященным хронике столкновений демонстрантов и полиции в День Соборности Украины 22 января. Корреспонденты RT в прямом эфире вели репортаж о беспорядках в Киеве, находясь в самом центре событий – среди пылающих баррикад на Майдане. В 2015 году RT вышел в финал Monte-Carlo Television Festival с выпуском о массовом расстреле мирных жителей на митинге в честь празднования Дня Победы в Мариуполе.

Международный телевизионный фестиваль в Монте-Карло, созданный в 1961 году по инициативе князя Монако Ренье, является крупнейшим в мире форумом телевизионных фильмов, репортажей и новостных программ. Главный приз и символ фестиваля – золотая копия статуэтки нимфы Салмакиды – "Золотая нимфа", оригинал которой находится в Лувре.