В Москве началась церемония прощания с космонавтом Георгием Гречко
13:0711.04.2017
(обновлено: 13:09 11.04.2017)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Церемония прощания с космонавтом Георгием Гречко началась на Троекуровском кладбище в Москве.
Отпевание пройдет в 13.30 мск, а похоронен Гречко будет на аллее Космонавтов Троекуровского кладбища Москвы в 15.00.
Летчик-космонавт СССР, инженер и космонавт ОКБ-1 — ЦКБЭМ — НПО "Энергия" Георгий Михайлович Гречко скончался в ночь на 8 апреля 2017 года. Дважды Герою Советского Союза было 85 лет.
Ранее "Роскосмос" выразил соболезнования родным и близким космонавта.
Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье служащего. Детские и школьные годы провел в Ленинграде.
За неделю до начала Великой Отечественной войны родители отправили Гречко на каникулы к бабушке на Украину. Два года он провел в оккупации.
В 1955 году Гречко окончил с отличием Ленинградский военно-механический институт (Военмех). Дипломный проект защитил в конструкторском бюро Королева.
Георгий Гречко участвовал в запуске первого в мире искусственного спутника Земли.
В мае 1966 года Георгий Гречко был зачислен в 731-й отдел (отряд космонавтов).
Георгий Гречко прошел полный курс общекосмической подготовки. Он входил в состав дублирующего экипажа при полете космического корабля "Союз-9" в 1970 году, и при полете "Союза-12" в 1973 году.
Свой первый космический полет Георгий Гречко совершил 10 января — 9 февраля 1975 года.
Второй полет Гречко прошел 10 декабря 1977 года — 16 марта 1978 года.
В дальнейшем Георгий Гречко проходил подготовку к международным полетам в космос. В 1984 году он был в составе дублирующего советско-индийского экипажа при полете космического корабля "Союз Т-11".
В свой третий космический полет Гречко отправился 17 сентября 1985 года в качестве бортинженера космического корабля "Союз Т-14".
На фото: члены советско-индийских космических экипажей проходят подготовку к совместному космическому полету.
На фото: Георгий Гречко общается с участниками Всесоюзной недели науки, техники и производства для детей и юношества.
Одновременно с научной и инженерной деятельностью Гречко занимался общественной работой. Был председателем Федерации горнолыжного спорта СССР и председателем Федерации автоспорта СССР.
На фото: Георгий Гречко рассказывает об одном из экспонатов на выставке "Они были первыми" в Москве.
С 1979 по 1990 год Георгий Гречко вел программу "Этот фантастический мир".
Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году закончил с отличием Ленинградский механический институт, с 1966 года — в отряде космонавтов. С 11 января по 9 февраля 1975 года совместно с Алексеем Губаревым совершил свой первый полет на космическом корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. Второй полет он совершил с декабря 1977 по март 1978, третий — с 17 по 26 сентября 1985 года.
Гречко был ведущим телепрограммы "Этот фантастический мир" с 1977 по 1990 годы. Кандидат технических наук. Награжден тремя орденами Ленина, медалями "За заслуги в освоении космоса", "За трудовое отличие", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и другими.