В Москве началась церемония прощания с космонавтом Георгием Гречко

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Церемония прощания с космонавтом Георгием Гречко началась на Троекуровском кладбище в Москве.

Отпевание пройдет в 13.30 мск, а похоронен Гречко будет на аллее Космонавтов Троекуровского кладбища Москвы в 15.00.

Летчик-космонавт СССР, инженер и космонавт ОКБ-1 — ЦКБЭМ — НПО "Энергия" Георгий Михайлович Гречко скончался в ночь на 8 апреля 2017 года. Дважды Герою Советского Союза было 85 лет.

Ранее "Роскосмос" выразил соболезнования родным и близким космонавта.

Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году закончил с отличием Ленинградский механический институт, с 1966 года — в отряде космонавтов. С 11 января по 9 февраля 1975 года совместно с Алексеем Губаревым совершил свой первый полет на космическом корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. Второй полет он совершил с декабря 1977 по март 1978, третий — с 17 по 26 сентября 1985 года.

Гречко был ведущим телепрограммы "Этот фантастический мир" с 1977 по 1990 годы. Кандидат технических наук. Награжден тремя орденами Ленина, медалями "За заслуги в освоении космоса", "За трудовое отличие", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и другими.