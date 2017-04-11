МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Здравоохранение в Москве демонстрирует качественные улучшения, в частности, продолжительность жизни населения города в 2016 году повысилась до 77 лет, что близко к показателям продолжительности жизни жителей восточно-европейских стран, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник на очередном заседании президиума правительства Москвы.

"Несмотря на определённые сложности, сфера здравоохранения в Москве демонстрирует определённые успехи: в прошедшем году продолжительность жизни москвичей увеличилась до 77 лет. Это хороший показатель, близкий к восточно-европейским странам", — сказал Собянин.

Москва также демонстрирует позитивные изменения в сфере детской, младенческой и материнской смертности, а также в области стоматологии, профилактики инфарктов и инсультов.

Кроме того, как отметил мэр, за последние годы повысилась и доступность московского здравоохранения.

"Имею в виду и поликлиническую форму, и стационарную форму, а высокотехнологичная помощь увеличилась практически в три раза", — добавил он.

Однако, по словам мэра, задач перед московским здравоохранением ещё много. "Много предстоит решить проблем, в частности повышения заработной платы врачей, повышения квалификации и материальной базы, строительства поликлиник", — отметил он.