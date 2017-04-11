Шувалов посоветовал студентам МГУ брать пример с Илона Маска

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов призвал студентов МГУ ориентироваться на американского бизнесмена-изобретателя Илона Маска и его компанию SpaceX.

Выступая на Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2017", Шувалов напомнил, что в этом году Россия отмечает 60-летие запуска первого искусственного спутника земли.

"И вот в этот год как раз 60-летия запуска искусственного спутника земли, я бы хотел сказать — ничего не бойтесь. Например, таких людей, как Илон Маск вчера считали сумасшедшими. А те, кто пришли в инновационное подразделение Google и начали собирать все то, что в небе рождается и является самым современным, тоже считали не совсем нормальными людьми. Но они теперь продают на миллиарды долларов. И мы этими благами можем с вами пользоваться", — сказал он.

"А корпорация Илона Маска (SpaceX — ред.), как вы знаете, удачно уже возвращает первые ступени летательного аппарата с платформой. И мы ожидаем, что в ближайшем будущем эти космические аппараты будут все больше и больше утверждать себя как состоявшийся проект", — отметил Шувалов.

"И что бы вы не делали — открытия в области космических исследований, практической деятельности — это прикладная какая-то наука, фундаментальная — все, что вы будете делать, все важно. Главное, чтобы мы имели практическую реализацию", — подытожил первый вице-премьер, обращаясь к студентам.

Ранее первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила после повторного запуска успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Глава SpaceX Илон Маск назвал событие "революцией в космической индустрии".