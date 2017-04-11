В Воронежской области дети с ОВЗ получат полный доступ к образованию

ВОРОНЕЖ, 11 апр — РИА Новости. Воронежская область реализует в течение трех лет проект, который обеспечит полный доступ к образованию для всех детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает правительство региона.

В Воронежской области сейчас проживают более 6 тысяч детей-инвалидов и более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По данным проведенного в минувшем году исследования, 50% родителей детей с ограниченными возможностями здоровья хотели бы обучать их в общеобразовательных школах.

В понедельник на заседании комитета управления проектами при правительстве Воронежской области руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов представил проект "Создание региональной системы обеспечения равного доступа к образованию детей с ОВЗ с учетом разнообразия их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей ("Особенный ребенок")".

"Реализация проекта "Особенный ребенок" позволит создать к 2019 году условия, обеспечивающие равный доступ к образованию детей с ОВЗ с учетом разнообразия их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей путем формирования системы комплексного сопровождения и внедрения эффективных образовательных моделей, и включить в единое образовательное пространство 100% детей с ОВЗ, родители (официальные представители) которых выбрали инклюзивную форму обучения", — говорится в сообщении.

Как отмечает правительство региона, для достижения целей проекта планируется создать уникальную модель, которая включает в себя систему комплексной межведомственной помощи семье, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

"Основным звеном ее функционирования станет региональный центр психолого-педагогического, медицинской и социальной помощи. Предполагаемый срок реализации проекта – три года", — сообщают областные власти.

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