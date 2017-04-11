"Роскосмос" подготовил проект о расселении россиян с территории "Байконура"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" подготовила проект документа об обеспечении жильем граждан РФ на территории России, подлежащих отселению с комплекса "Байконур", сообщается на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проект… подготовлен.. в целях создания правовых и организационных основ обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих и работающих (работавших, проходивших службу) на комплексе "Байконур" ‎и подлежащих отселению с комплекса "Байконур", жилыми помещениями на территории Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Отмечается, что проектом определены категории граждан, имеющих право на получение соцвыплат ‎для приобретения жилья на территории России. Согласно пояснительной записке, к ним относятся граждане, имеющие к первому июня 2017 года общий стаж работы и (или) службы не менее 10 лет; граждане, прекратившие работу в связи с ликвидацией их места работы, сокращением численности/штата работников или по состоянию здоровья, а также граждане, признанные инвалидами вследствие увечья ‎или профессионального заболевания.

Кроме того, из текста пояснительной записки к проекту следует, что в случае смерти работника, состоявшего на учете, право на получение соцвыплаты сохраняется за членами его семьи, ранее принятыми на учет в составе семьи. Право на получение соцвыплаты сохраняется за вдовами (вдовцами) умерших до вступления ‎в повторный брак.

Сообщается, что, по предварительным расчетам, по состоянию на 1 июня 2017 года под действие документа подпадает около 1990 граждан (с учетом членов семей – около 4750 человек).